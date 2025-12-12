Per il Time la personalità dell’anno è l’IA

Puntuale come ogni anno la rivista Time ha pubblicato l'attesissima e ambitissima copertina con la persona dell'anno. Quella del 2025 non è una persona, a dire il vero. Si tratta dell'Intelligenza artificiale (IA), che si è addirittura meritata una doppia copertina. Una per lei e una per chi l'ha creata, l'alimenta, la vorrebbe ovunque nel nostro futuro: Mark Zuckenberg di Meta, Elon Musk di Tesla, Starlink e Space X, Jensen Huang presidente di Nvidia la società di chip con più valore al mondo. E poi ci sono , Fei Fei Li, Lisa Su, Dario Amodei, Sam Altman, Demis Hassabis.

