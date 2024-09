Parte dell’Europa è nella morsa del maltempo

Il maltempo sta colpendo diversi Paesi europei. La situazione è peggiorata drasticamente in Polonia tanto da spingere il Governo a riunirsi per discutere lo stato d'emergenza. Finora in totale sono morte almeno 10 persone. In Repubblica Ceca la polizia non basta più e per le operazioni di salvataggio è sceso in campo anche l'esercito. Al momento le persone sfollate sono oltre 12'000 e almeno quattro quelle disperse. Anche parti dell'Austria sono ancora paralizzate. Diverse linee dei trasporti pubblici sono chiuse e alcune strade e autostrade sono inondate, tra una delle autostrade. Nella serata di domenica sono iniziate anche le prime evacuazioni in Slovacchia.