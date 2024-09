Papa Francesco è arrivato in Indonesia

Altri sviluppi

Lanciata una nuova iniziativa sugli OGM che chiede regole severe

Questo contenuto è stato pubblicato al Una nuova iniziativa popolare sugli OGM è stata lanciata martedì. Chiamata "Per derrate alimentari senza organismi geneticamente modificati (Iniziativa per la protezione delle derrate alimentari)" chiede regole severe per l'uso dell'ingegneria genetica nell'agricoltura.

Di più Lanciata una nuova iniziativa sugli OGM che chiede regole severe