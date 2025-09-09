La televisione svizzera per l’Italia

Nuova Zelanda, padre in fuga con i figli ucciso dalla polizia

Si è conclusa tragicamente la vicenda che nel 2022 in Nuova Zelanda ha visto un uomo fuggire nei boschi insieme ai figli piccoli in seguito all'ennesimo litigio con la moglie. Tom Philips è stato ucciso domenica in uno scontro a fuoco con la polizia dopo un tentato furto in un negozio. Non è ancora chiaro come e dove l'uomo e i tre figli (Jada - 12 anni, Maverick - 10 anni ed Ember - 9 anni) abbiano vissuto, cosa abbiano mangiato, come abbiano superato gli inverni rigidi e le estati torride e come abbiano eluso le ricerche per tutto questo tempo.

