Nick Reiner accusato formalmente dell’omicidio dei genitori

Keystone-SDA

Nick Reiner è stato arrestato e accusato formalmente dell'assassinio dei genitori. Il giovane è trattenuto sulla base di una cauzione da 4 milioni di dollari. Lo riporta il New York Post. Il giovane, che ha 32 anni, è trattenuto nell'ufficio dello sceriffo della Contea di Los Angeles dopo che i genitori Rob e Michele sono stati trovati con le gole tagliate dalla figlia Romy che abita di fronte. Nick, il secondogenito della coppia, ha un passato di tossicodipendenze e anni fa ha vissuto in strada. Nel 2015 ha avuto un ruolo da co-sceneggiatore nel dramma "Being Charlie" diretto da padre e liberamente ispirato alle sue esperienze personali. Secondo quanto riporta il sito web di gossip TMZ, che cita fonti della famiglia, Rob Reiner, la moglie Michele e il figlio Nick avevano partecipato sabato alla festa di Natale del comico Conan O'Brien e lì padre e figlio avrebbero avuto un acceso litigio. Rob e Michele a quel punto hanno lasciato la festa e non è chiaro se anche Nick, accusato oggi dell'assassinio dei genitori, se ne sia andato con loro. Secondo TMZ, Michele negli ultimi mesi si era lamentata con amici che lei e il marito erano disperati perché Nick continuava a far uso di droghe e i due genitori non sapevano più che fare: "Abbiamo provato tutto".

1 minuto

Contenuto esterno

(Keystone-ATS)