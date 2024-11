Netanyahu promette ricompense per la liberazione degli ostaggi israeliani

Il primo ministro israeliano Beniamin Netanyahu è entrato martedì nella Striscia di Gaza, una mossa densa di significato. Per cercare di smuovere la crisi degli ostaggi nelle mani di Hamas poi ha promesso una ricompensa per ogni ostaggio israeliano liberato. In seguito ha dichiarato: “Qui Hamas non governerà mai più. Lo elimineremo come forza governativa e militare”.