Nel Regno Unito diritto di voto alle e ai 16enni

Alle urne nel Regno Unito dai 16 anni in su, ossia prima della maggiore età legale. Il Governo laburista di Keir Starmer ha rotto gli indugi presentando formalmente un progetto di legge ad hoc di riforma della legge elettorale concepito per allargare la partecipazione al voto, oltre che per imporre una stretta sulle donazioni straniere a partiti e candidati, contro lo spettro dei tentativi "d'interferenza straniera".

