Naufragio in Sicilia, i corpi finora trovati sono sei

Sono finora sei i corpi recuperati in seguito al naufragio di uno yacht lunedì mattina al largo di Palermo, in Sicilia. Le operazioni di recupero dell'ultima persona che ancora risulta dispersa sono tuttora in corso. Secondo indiscrezioni di stampa si tratterebbe della figlia 18enne di Mike Lynch, il magnate britannico della tecnologia proprietario dell'imbarcazione la cui morte è stata ufficialmente confermata giovedì. A tre giorni dalla tragedia delle cause si sa ancora poco. L'ipotesi più accreditata sembra essere quella di una sfortunata catena di errori. Per gli esperti una cosa è certa, la nave è affondata perché ha imbarcato acqua, probabilmente perché non tutti i portelloni erano stati chiusi a dovere. Lo scafo è integro.