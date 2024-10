Mosca intercetta oltre 100 droni ucraini

Questo contenuto è stato pubblicato al Il giovane che martedì ha aggredito e ferito, anche gravemente, tre bambini con un coltello a Zurigo è stato posto in carcere preventivo. Il tribunale competente ha accolto la richiesta in questo senso del Ministero pubblico cantonale.

Questo contenuto è stato pubblicato al Il prezzo di un nuovo alloggio, sia in proprietà che in affitto, continua a salire fortemente su base annua in Svizzera, mentre mostra un andamento non uniforme a livello mensile.

Altri sviluppi

L’inflazione svizzera scende allo 0,8%: è ai minimi dal 2021

Questo contenuto è stato pubblicato al L'inflazione è in sensibile calo in Svizzera, più di quanto atteso: in settembre la crescita dei prezzi su base annua si è attestata allo 0,8%, a fronte dell'1,1% di agosto e dell'1,3% registrato sia in luglio che in giugno.

Di più L’inflazione svizzera scende allo 0,8%: è ai minimi dal 2021