Morte le gemelle Kessler, avevano 89 anni

Keystone-SDA

Le gemelle Kessler, Alice ed Ellen, sono morte all’età di 89 anni, nella loro casa in Germania a Grünwald. Sono in corso indagini per capire la causa, tra le ipotesi più accreditate quella del suicidio assistito. Le gemelle erano chiamate "le gambe della nazione" in Germania. Erano nate nel 1936 a Nerchau, in Sassonia, vicino Lipsia. Proprio qui avevano iniziato sin da bambine a prendere parte al balletto dell'Opera. Nel 1952, a 16 anni, lasciano la Repubblica democratica tedesca e si stabiliscono nella Germania Ovest, a Duesseldorf, dove inizia la loro carriera che le porterà ad esibirsi in tutto il mondo con artisti come Frank Sinatra e Fred Astaire. Al locale Lido di Parigi furono notate da Antonello Falqui e Guido Sacerdote, due celebri autori della TV italiana, che le portarono a Roma. Allora avevano 24 anni e il loro successo fu enorme.

1 minuto

Contenuto esterno