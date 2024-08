Medio Oriente, si preparano i colloqui di pace

Sono ore frenetiche per la diplomazia in Medio Oriente: se da un lato la tensione resta altissima per la minaccia di un possibile attacco iraniano, dall'altro si sta facendo di tutto in vista degli importanti colloqui previsti giovedì in Egitto o Qatar. Colloqui grazie ai quali gli Stati Uniti sperano si possa raggiungere un accordo di cessate il fuoco.