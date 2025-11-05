Zohran Mamdani eletto sindaco a New York

Primo test amaro per Donald Trump a un anno dalla sua vittoria e dalle prossime elezioni di midterm. I democratici fanno un tris dal sapore storico nelle elezioni chiave dell'election day del 4 novembre, imponendo a New York il giovane astro nascente del partito, il 34enne misilmano Zohran Mamdani ed eleggendo le prime due donne governatrici in New Jersey e in Virginia, swing state quest'ultimo strappato ai repubblicani. Il tycoon ammette la sconfitta su Truth ma, citando non meglio precisati sondaggisti, sostiene che "il fatto che Trump non fosse sulla scheda elettorale e lo shutdown sono stati i due motivi per cui i repubblicani hanno perso le elezioni stasera".

