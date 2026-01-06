Maduro è arrivato nel tribunale federale di New York

Nicolas Maduro è arrivato al tribunale federale di New York dove dovrà comparire davanti a un giudice. Intanto, i militari e polizia brasiliani hanno rafforzato i controlli sui veicoli in arrivo dal Venezuela nella città di Pacaraima, nello stato settentrionale di Roraima, dopo che Caracas ha ordinato la riapertura del confine tra i due Paesi, chiuso dopo l'operazione degli Stati Uniti che ha portato alla cattura di Maduro. Secondo le autorità, non si è registrato un aumento significativo del flusso di persone provenienti dalla nazione caraibica. La maggior parte dei venezuelani che hanno attraversato il confine è entrata in Brasile per procurarsi cibo e beni di prima necessità, dato il rischio di carenze.

