L’UE vuole sanzionare Israele

Keystone-SDA

La Commissione Europea, dopo il pubblico impegno della presidente Ursula von der Leyen, ha presentato mercoledì un pacchetto di misure per sanzionare il "Governo israeliano" alla luce "dell'inaccettabile situazione umanitaria a Gaza". Sul tavolo dei 27 finiscono dunque le misure contro i ministri estremisti di Benyamin Netanyahu, Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich, e i coloni violenti nonché la sospensione di una parte del trattato sul libero commercio dell'UE con Israele (nello stesso capitolo anche l'aggiunta alla lista nera di 10 membri del Politburo di Hamas).

