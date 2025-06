Lo sciopero del porno in Francia

Keystone-SDA

In Francia dal pomeriggio di mercoledì non è più possibile accedere alle principali piattaforme gratuite di siti pornografici. Non è una decisione del Governo, ma è il più grande gruppo del settore che spegne volontariamente le trasmissioni per protestare contro la decisione dell'Eliseo di imporre ai siti per soli adulti una verifica dell'età che non sia un semplice clic.

