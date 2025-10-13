Liberati tutti gli ostaggi israeliani

Keystone-SDA

Tutti gli ostaggi israeliani (20) ancora in vita che da due anni erano prigionieri a Gaza sono stati liberati lunedì mattina. Intanto anche i primi prigionieri palestinesi - che si trovavano nelle carceri israeliane - stanno rientrando a casa. Entro lunedì sera dovrebbero esserne liberati circa 2'000. Anche gli aiuti umanitari stanno entrando a Gaza. Il presidente statunitense Donald Trump, grazie al quale è stato possibile questo accordo di pace, è intanto stato accolto in Israele (dove si è rivolto anche alla Knesset) come un eroe.

