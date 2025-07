Leva obbligatoria per le donne in Danimarca

RSI

La Danimarca, dall'inizio della guerra in Ucraina, sta rafforzanfo la propria difesa. Oltre a un massiccio programma di riarmo e a un aumento della spesa destinata all'esercito, il Governo ha deciso d'introdurre la leva obbligatoria anche per le donne, che dal primo luglio possono essere sorteggiate a caso per svolgere il servizio militare.

1 minuto