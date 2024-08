Le truppe ucraine avanzano fino a 10 km nella regione di Kursk

Questo contenuto è stato pubblicato al Coop dice addio alla sua app finanziaria Finance+, che era stata lanciata l'autunno scorso: la domanda non ha soddisfatto le aspettative, afferma il colosso del commercio al dettaglio in un comunicato odierno.

Questo contenuto è stato pubblicato al A due svizzeri su tre non piace l'idea di tassare le persone più ricche per finanziare le misure a tutela del clima.

Altri sviluppi

Una rete capillare di droni sorveglierà la Svizzera

Questo contenuto è stato pubblicato al Una rete capillare di droni per l'intera Svizzera, capace di intervenire in operazioni di salvataggio, di ispezione di infrastrutture e nei controlli di sicurezza: è quanto sta realizzando Swisscom, attraverso la sua filiale Swisscom Broadcast, in collaborazione con la multinazionale finlandese Nokia.

