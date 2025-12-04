L’Australia vieta i social ai miori di 16 anni

Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved

È uno dei provvedimenti più restrittivi al mondo in questo settore: un blocco che coinvolge Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok e YouTube è entrato in vigore in Australia per i minori di 16 anni. A restare fuori sono solo i servizi di messaggistica come WhatsApp e Messenger e le piattaforme di streaming. "L'Australia diventerà il primo Paese al mondo a vietare i profili sui social media per i minori di 16 anni. Con una sola legge, possiamo proteggere la generazione alfa dall'essere risucchiata nel purgatorio di algoritmi predatori. Algoritmi paragonati alla droga dallo stesso uomo che li ha creati. Grazie a questa riforma, molti giovani avranno di nuovo il tempo di imparare uno strumento o una lingua, o per portare a spasso il cane o per fare uno sport", ha dichiarato Anika Wells, ministra delle comunciazioni Australia. La stessa Wells si è detta consapevole del fatto che la misura scatenerà la rabbia dei ragazzi e che molti cercheranno di aggirarla. Ufficialmente la legge entrerà in vigore il 10 dicembre, ma il gigante Meta ha comunicato di aver già iniziato a rimuovere i profili interessati dalle sue piattaforme.

1 minuto

Contenuto esterno