L’attore Val Kilmer è morto all’età di 65 anni

Una polmonite si è portata via Val Kilmer. L'attore aveva 65 anni e aveva lavorato accanto a molti grandi del cinema. Meticoloso e poliedrico era famoso anche per un carattere non sempre facilissimo e per scelte professionali a volte incomprensibili. Un tumore alla gola nel 2014 lo aveva lasciato praticamente afono.

