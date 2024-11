La Spagna sotto shock dopo le alluvioni

Altri sviluppi

In Svizzera una persona su 19 non mangia carne, ma non in Ticino

Questo contenuto è stato pubblicato al Quest'anno nella Confederazione una persona su 19, pari al 5,3% della popolazione, non ha mai mangiato carne. Secondo Swissveg, la comunità d'interesse dei vegani e vegetariani in Svizzera, il fenomeno è in costante crescita.

