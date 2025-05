La Russia festeggia la vittoria sul nazifascismo

Keystone-SDA

A Mosca sono in corso le celebrazioni per la resa della Germania e la sconfitta del nazifascismo del 1945. Vladimir Putin si è presentato alla parata insieme al presidente cinese Xi Jinping e nel suo discorso ha fatto anche accenno alla guerra in Ucraina. Si tratta della festa laica più importante della Russia di Putin, che ha sempre rivendicato il ruolo decisivo dell’Unione sovietica nella Seconda Guerra Mondiale.

1 minuto