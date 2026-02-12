La televisione svizzera per l’Italia

Per Kiev la squalifica di Heraskevych “rimarrà una vergogna per il CIO”

Vladyslav Heraskevych con il casco in onore degli atleti ucraini uccisi
Vladyslav Heraskevych aveva indossato un casco in onore degli atleti ucraini uccisi. Keystone-SDA
(Keystone-ATS) La squalifica dello skeletonista ucraino Vladyslav Heraskevych dalle Olimpiadi invernali per aver indossato un casco in onore degli atleti ucraini uccisi rimarrà nella storia come un “momento di vergogna” per il Comitato Olimpico Internazionale (CIO).

Lo scrive su X il ministro degli Esteri ucraino Andriy Sybiga in un post sui social media. “Il CIO non ha squalificato l’atleta ucraino, ma la propria reputazione. Le generazioni future ricorderanno questo episodio come un momento di vergogna”, afferma su X.

Su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha da parte sua commentato: “Lo sport non significa indifferenza e il movimento olimpico dovrebbe contribuire a fermare le guerre non assecondare l’aggressore. Purtroppo la decisione del Comitato Olimpico Internazionale di squalificare lo skeletonista ucraino Vladyslav Heraskevych parla di altro. Questo non è certo in linea con i principi base delle Olimpiadi che si basano sulla giustizia e sul sostegno alla pace”.

Il servizio del TG 12.30 della RSI del 12 febbraio 2026:

