Per Kiev la squalifica di Heraskevych “rimarrà una vergogna per il CIO”

Vladyslav Heraskevych aveva indossato un casco in onore degli atleti ucraini uccisi. Keystone-SDA

1 minuto

Vladyslav Heraskevych aveva indossato un casco in onore degli atleti ucraini uccisi. Keystone-SDA

(Keystone-ATS) La squalifica dello skeletonista ucraino Vladyslav Heraskevych dalle Olimpiadi invernali per aver indossato un casco in onore degli atleti ucraini uccisi rimarrà nella storia come un “momento di vergogna” per il Comitato Olimpico Internazionale (CIO).

Lo scrive su X il ministro degli Esteri ucraino Andriy Sybiga in un post sui social media. “Il CIO non ha squalificato l’atleta ucraino, ma la propria reputazione. Le generazioni future ricorderanno questo episodio come un momento di vergogna”, afferma su X.

Contenuto esterno The IOC has banned not the Ukrainian athlete, but its own reputation. Future generations will recall this as a moment of shame.



He simply wanted to commemorate fellow athletes killed in war. There is nothing wrong with that under any rules or ethics.



The IOC intimidated,… pic.twitter.com/5FsK7FCakCCollegamento esterno — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) February 12, 2026 Collegamento esterno

Su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha da parte sua commentato: “Lo sport non significa indifferenza e il movimento olimpico dovrebbe contribuire a fermare le guerre non assecondare l’aggressore. Purtroppo la decisione del Comitato Olimpico Internazionale di squalificare lo skeletonista ucraino Vladyslav Heraskevych parla di altro. Questo non è certo in linea con i principi base delle Olimpiadi che si basano sulla giustizia e sul sostegno alla pace”.

Contenuto esterno Sport shouldn’t mean amnesia, and the Olympic movement should help stop wars, not play into the hands of aggressors. Unfortunately, the decision of the International Olympic Committee to disqualify Ukrainian skeleton racer Vladyslav Heraskevych says otherwise. This is certainly… pic.twitter.com/gGXizj5C5mCollegamento esterno — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 12, 2026 Collegamento esterno

Il servizio del TG 12.30 della RSI del 12 febbraio 2026:

Contenuto esterno