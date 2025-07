Kiev, piazze in rivolta per la nuova legge anticorruzione

L'Ucraina ha messo sotto controllo l'Ufficio speciale anticorruzione del Paese e migliaia di persone sono scese nelle piazze gridando "Non siamo la Russia". Un messaggio molto forte, considerando anche che si tratta delle prime proteste dall'inizio dell'invasione russa nel febbraio del 2022. La corruzione è da anni molto radicata nel Paese ed è anche un fenomeno contro cui Bruxelles chiede a Kiev di impegnarsi maggiormente per adempiere ai requisiti per aderire - in futuro - all'Unione europea.

