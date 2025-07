Kamchatka, sisma 8.8: allerta tsunami in tutto il Pacifico

Keystone-SDA

Un terremoto di magnitudo 8.8 ha colpito la Kamchatka, nell’estremo oriente della Russia, generando un’allerta tsunami in tutto il Pacifico. Le onde, alte fino a 3 metri, hanno raggiunto Paesi come Giappone, Filippine, Nuova Zelanda e Stati Uniti, dove sono scattate evacuazioni precauzionali, incluso lo sgombero della centrale di Fukushima. Anche il Centro e Sudamerica sono in allerta, sebbene con intensità variabile. Alle Hawaii, le onde hanno superato di poco il metro e mezzo: il livello di allerta è stato ridotto e le persone evacuate hanno potuto fare ritorno a casa. Tuttavia, l’impatto ha causato disagi nei trasporti, con la cancellazione di voli e la chiusura temporanea degli aeroporti di Kahului e Hilo. Gli esperti avvertono che servirà tempo per valutare l’effettiva portata dello tsunami.

