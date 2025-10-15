Javier Milei alla Casa Bianca per reclamare i 20 miliardi di dollari promessi da Trump

Keystone-SDA

Il presidente argentino Javier Milei si è recato alla Casa Bianca per la sua prima visita ufficiale, che giunge in un momento estremamente delicato: il Paese sudamericano è sull'orlo di una crisi finanziaria che forse nemmeno l'aiuto da 20 miliardi di dollari promesso da Donald Trump potrà scongiurare. Dietro l'angolo ci sono poi le elezioni di medio termine, che si annunciano a rischio dopo una serie di sconfitte in Parlamento. Il capo di Stato argentino ha dichiarato: "Ringrazio profondamente il lavoro fatto dal segretario al Tesoro Scott Bessent per aiutare l'Argentina a risolvere il problema della mancanza di liquidità. Una conseguenza degli attacchi politici portati dai nostri oppositori".

1 minuto

Contenuto esterno