Israele vieta le attività dell’UNRWA

Il Parlamento israeliano ha approvato due leggi per mettere al bando nel Paese l'Agenzia ONU per i rifugiati palestinesi (UNRWA). Il divieto dovrebbe entrare in vigore entro tre mesi, ostacolando così le attività dell'UNRWA anche in Cisgiordania e a Gaza. Secondo il capo dell'Agenzia, Philippe Lazzarini, questa decisione non farà che aggravare le sofferenze della popolazione palestinese.