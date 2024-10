Israele prende di mira le finanze di Hezbollah

Le forze armate israeliane nella notte tra domenica e lunedì hanno preso di mira il braccio finanziario di Hezbollah, distruggendo numerose filiali della banca Al-Qard Al-Hassan, colpevole - secondo lo Stato ebraico - di essere utilizzata per finanziare il movimento sciita, che dal canto suo ha già promesso vendetta. L'istituto, dal canto suo - citato dall'emittente al Jazeera - ha fatto sapere che depositi e oggetti di valore sono al sicuro, nonostante il fatto che delle sue sedi a Beirut non restino che macerie. Ha poi aggiunto una minaccia, per nulla velata, a Israele: "Occhio per occhio, dente per dente".