Iran, la ragazza in intimo diventa un’icona delle proteste anti-regime

Una studentessa iraniana è stata arrestata dalla polizia morale e rinchiusa in una clinica psichiatrica dopo aver girato per un'università di Teheran indossando solo biancheria intima. Per molte persone si è trattato di un gesto di ribellione, mentre per altre di una persona affetta da disturbi mentali. La vicenda ha fatto il giro del mondo e la giovane sta diventando una nuova icona delle proteste contro il regime. Siamo tutte "la ragazza dell'università", si legge sui social.