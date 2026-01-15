L’Iran avverte: “Se attaccati colpiremo le basi USA nella regione”

Keystone-SDA

L'Iran ha avvertito i paesi vicini che colpirà le basi statunitensi come rappresaglia per eventuali attacchi da parte di Washington. Lo riporta Reuters online citando funzionari iraniani. Teheran, spiega la fonte, ha comunicato ai paesi della regione, dall'Arabia Saudita agli Emirati Arabi Uniti fino alla Turchia, che le basi americane in quei paesi saranno attaccate se gli Stati Uniti prenderanno di mira l'Iran, chiedendo a questi paesi di impedire a Washington di attaccare.

(Keystone-ATS) Da parte sua la missione iraniana presso le Nazioni Unite ha sostenuto su X che “e fantasie e la politica degli Stati Uniti nei confronti dell’Iran sono radicate nel desiderio di un cambio di regime, con sanzioni, minacce, disordini orchestrati e caos che fungono da modus operandi per creare un pretesto per un intervento militare”.

Inoltre l’ambasciatore iraniano all’ONU, Amir Saeid Iravani, ha inviato una lettera al segretario generale Antonio Guterres nella quale attacca gli Stati Uniti e Israele. “Gli Stati Uniti e il regime israeliano hanno una responsabilità legale diretta e innegabile per la conseguente perdita di vite di civili innocenti, in particolare tra i giovani”, ha scritto nella missiva.

Intanto un alto funzionario ha dichiarato alla Reuters, citata dal “Guardian”, che le comunicazioni dirette tra il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi e l’inviato speciale statunitense Steve Witkoff sono state sospese dopo le minacce del presidente Donald Trump di intervenire nel contesto delle proteste in Iran.

L’alto funzionario ha aggiunto che le minacce statunitensi minano gli sforzi diplomatici e che i potenziali incontri tra i due funzionari per trovare una soluzione diplomatica a una disputa nucleare che dura da decenni sono stati annullati.