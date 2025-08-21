Iniziate le operazioni per prendere il controllo di Gaza City

Altri sviluppi Qui Svizzera USS favorevole al pacchetto bilaterale se non viene “smantellato” Questo contenuto è stato pubblicato al L'Unione sindacale svizzera (USS) sosterrà gli accordi conclusi con l'Unione europea se il Parlamento adotterà il progetto presentato dal Consiglio federale, che prevede misure di protezione dei salari. Lo ha affermato oggi il suo presidente Pierre-Yves Maillard. Di più USS favorevole al pacchetto bilaterale se non viene “smantellato”

Altri sviluppi Qui Svizzera Aumentano anche a luglio le esportazioni di oro negli USA Questo contenuto è stato pubblicato al L’impennata delle esportazioni d’oro verso gli Stati Uniti ha accentuato lo squilibrio commerciale, spingendo Trump a introdurre dazi del 39% su gran parte delle merci svizzere, escludendo però il metallo prezioso. Di più Aumentano anche a luglio le esportazioni di oro negli USA

Altri sviluppi Qui Svizzera Oltre 176’000 firme per allungare le vacanze degli apprendisti Questo contenuto è stato pubblicato al Gli apprendisti e le apprendiste dovrebbero avere diritto a otto settimane di vacanza all’anno. Una petizione in tal senso, con oltre 176'000 firme, è stata depositata giovedì presso la Cancelleria federale a Berna. Di più Oltre 176’000 firme per allungare le vacanze degli apprendisti

Altri sviluppi Qui Svizzera Deficit di 609 milioni nel Preventivo 2026 della Confederazione Questo contenuto è stato pubblicato al Per il 2026, la Confederazione prevede un deficit di finanziamento, nel bilancio ordinario, di 609 milioni di franchi. Una prima bozza presentata in giugno dal Consiglio federale indicava un passivo di 600 milioni. Di più Deficit di 609 milioni nel Preventivo 2026 della Confederazione

Altri sviluppi Qui Svizzera La Posta cancella un centinaio d’impieghi a causa del forte calo degli utili Questo contenuto è stato pubblicato al A causa della crescente pressione economica La Posta intende riorganizzarsi: entro l'anno prossimo è prevista la soppressione di un centinaio di impieghi. Nella prima metà del 2025 l'utile netto è sceso, su base annua, del 44% a 74 milioni di franchi. Di più La Posta cancella un centinaio d’impieghi a causa del forte calo degli utili

Altri sviluppi Qui Svizzera Baume-Schneider: “Ogni femminicidio è uno di troppo” Questo contenuto è stato pubblicato al I femminicidi in Svizzera hanno raggiunto quest'anno il livello record di 22 casi. Le misure d'emergenza adottate a giugno non sono sufficienti, ha dichiarato la consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider alla radio svizzerotedesca SRF. Di più Baume-Schneider: “Ogni femminicidio è uno di troppo”

Altri sviluppi Qui Svizzera John Bolton sui dazi USA: “La Svizzera deve tenere duro e attendere” Questo contenuto è stato pubblicato al Nella vertenza in atto con l'amministrazione di Donald Trump sulle tariffe doganali, la Svizzera dovrebbe stringere i denti e aspettare. Parola dell'ex consigliere per la sicurezza nazionale statunitense. Di più John Bolton sui dazi USA: “La Svizzera deve tenere duro e attendere”

Altri sviluppi Qui Svizzera Il Canton Vallese assicura una rapida ricostruzione delle strade di Blatten Questo contenuto è stato pubblicato al Dopo la frana che il 28 maggio ha distrutto il comune vallesano di Blatten diverse strade devono essere ricostruite il più rapidamente possibile. Di più Il Canton Vallese assicura una rapida ricostruzione delle strade di Blatten

Altri sviluppi Qui Svizzera Un prestito di 20 milioni per chi vuole lasciare Brienz Questo contenuto è stato pubblicato al Questo venerdì l'assemblea comunale di Albula/Alvra, dove si trova Brienz/Brinzauls, si esprimerà su un prestito di 20 milioni di franchi messi a disposizione di chi vuole abbandonare il paese minacciato dalla frana. Di più Un prestito di 20 milioni per chi vuole lasciare Brienz