Incriminato formalmente l’uomo che ha ucciso Charlie Kirk

Tyler Robinson, l'uomo accusato di avere ucciso Charlie Kirk, è stato formalmente incriminato di omicidio aggravato, uso illecito di arma da fuoco e ostruzione della giustizia. Una serie di crimini per i quali rischia di essere condannato a morte - il procuratore locale Jeff Gray ha confermato che la chiederà. Durante il collegamento video dal carcere Robinson ha pronunciato il proprio nome e per il resto è rimasto in silenzio, mentre un giudice dello Utah gli leggeva i capi di accusa e lo informava che avrebbe ricevuto un avvocato d'ufficio in vista della prossima udienza il 29 settembre.

