In Lapponia lo sviluppo di una miniera fa spostare una chiesa di 5 km

Altri sviluppi Qui Svizzera Il Canton Vallese assicura una rapida ricostruzione delle strade di Blatten Questo contenuto è stato pubblicato al Dopo la frana che il 28 maggio ha distrutto il comune vallesano di Blatten diverse strade devono essere ricostruite il più rapidamente possibile. Di più Il Canton Vallese assicura una rapida ricostruzione delle strade di Blatten

Altri sviluppi Qui Svizzera Un prestito di 20 milioni per chi vuole lasciare Brienz Questo contenuto è stato pubblicato al Questo venerdì l'assemblea comunale di Albula/Alvra, dove si trova Brienz/Brinzauls, si esprimerà su un prestito di 20 milioni di franchi messi a disposizione di chi vuole abbandonare il paese minacciato dalla frana. Di più Un prestito di 20 milioni per chi vuole lasciare Brienz

Altri sviluppi Qui Svizzera Una nuova legge sulle epidemie per migliorare la gestione delle crisi sanitarie Questo contenuto è stato pubblicato al Confederazione e Cantoni dovranno collaborare più strettamente per proteggere la salute della popolazione dalle future minacce rappresentate dalle malattie trasmissibili o dalle resistenze agli antibiotici. Di più Una nuova legge sulle epidemie per migliorare la gestione delle crisi sanitarie

Altri sviluppi Qui Svizzera “No” del Consiglio federale a una tassa per le cure in pronto soccorso Questo contenuto è stato pubblicato al No a una tassa per le cure in pronto soccorso. Il Consiglio federale respinge il progetto in tal senso elaborato da una commissione del Nazionale, raccomandando ai parlamentari la non entrata in materia. Secondo il Governo, la misura non sgraverebbe i reparti. Di più “No” del Consiglio federale a una tassa per le cure in pronto soccorso

Altri sviluppi Qui Mondo Crescono le malattie da zanzare: il 2024 è stato l’anno peggiore per la Dengue Questo contenuto è stato pubblicato al Le malattie veicolate dalle zanzare causano oltre 1 milione di morti e infettano fino a 700 milioni di persone nel mondo ogni anno, quasi una persona su dieci. Di più Crescono le malattie da zanzare: il 2024 è stato l’anno peggiore per la Dengue

Altri sviluppi Qui Svizzera Calano gli utili di Reiffeisen a causa del taglio dei tassi della BNS Questo contenuto è stato pubblicato al Il gruppo Raiffeisen ha registrato nel primo semestre un netto calo degli utili, principalmente a causa della diminuzione delle operazioni su interessi dovuta ai tagli dei tassi della Banca nazionale. Gli altri settori d'attività hanno invece mostrato una crescita. Di più Calano gli utili di Reiffeisen a causa del taglio dei tassi della BNS

Altri sviluppi Qui Svizzera Il basejump a Grindelwald fa un’altra vittima Questo contenuto è stato pubblicato al Due basejumper sono morti nell’Oberland bernese a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro, uno statunitense e uno svizzero, entrambi vittime di incidenti fatali durante salti con la tuta alare. Di più Il basejump a Grindelwald fa un’altra vittima

Altri sviluppi Qui Svizzera Triplice omicidio a Corcelles, arrestato il padre di famiglia Questo contenuto è stato pubblicato al Una donna di 47 anni e le sue due figlie di 10 e tre anni e mezzo sono state uccise martedì sera a Corcelles, nel canton Neuchâtel. Di più Triplice omicidio a Corcelles, arrestato il padre di famiglia

Altri sviluppi Qui Svizzera Esplosione dei costi della psicoterapia dopo la riforma Questo contenuto è stato pubblicato al Il nuovo disciplinamento volto a facilitare l'accesso alle prestazioni psicoterapeutiche - entrato in vigore nel 2022 - ha generato costi supplementari pari a 131 milioni di franchi annui a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS). Di più Esplosione dei costi della psicoterapia dopo la riforma