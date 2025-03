In Arabia Saudita si continua a discutere della pace in Ucraina

Keystone-SDA

In Arabia Saudita è iniziata una nuova tornata di colloqui per raggiungere un accordo di cessate il fuoco in Ucraina. Dopo quelli di domenica fra Stati Uniti e Kiev, lunedì una delegazione di Washington è seduta al tavolo con una delegazione di Mosca. Intanto sul terreno c'è stata un'altra notte di attacchi e contrattacchi fra i due Paesi in guerra.

