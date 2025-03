Il primo discorso di Trump davanti al Congresso

In occasione del suo primo discorso davanti al Congresso degli Stati Uniti, il presidente Donald Trump ha ribadito quello che sta facendo e che intende fare in futuro. Applaudito dai suoi, contestato dagli oppositori, il tycoon ha anche riportato dati che non corrispondono alla verità.

