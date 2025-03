Il piano egiziano per la popolazione palestinese

L'Egitto ha unito il mondo arabo e ha presentato un piano per la ricostruzione della Striscia di Gaza. Un piano ambizioso che vuole essere una risposta al progetto di Donald Trump di trasformare Gaza in una Riviera di lusso senza due milioni di palestinesi. Piano che il presidente Al Sisi ha definito una vera e propria pulizia etnica. Il Rais ha dichiarato che Il Cairo ha lavorato in collaborazione con i palestinesi e le organizzazioni internazionali per garantire alle e agli abitanti la possibilità di rimanere nella loro terra.

