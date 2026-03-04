Il figlio di Ali Khamenei potrebbe succedergli come Guida suprema dell’Iran

Keystone-SDA

Si rincorrono le voci della nomina della nuova Guida suprema dell'Iran dopo l'uccisione di Ali Khamenei. Manca ancora l'ufficialità ma il prescelto sarebbe uno dei figli di Khamenei, il 56enne Mojtaba. Un fautore della linea dura dentro e fuori dal Paese. Da anni il padre vedeva nel figlio prediletto il suo successore e ha fatto di tutto per favorirlo. Mojtaba è vicinissimo ai pasdaran ed è accusato di essersi arricchito con il petrolio e di avere denaro e immobili all'estero. Ma soprattutto è accusato di essere l'ideatore dei brogli che nel 2009 portarono al potere il presidente Ahmadinejad e di aver ordinato la repressione violenta delle proteste che seguirono.

1 minuto

Contenuto esterno