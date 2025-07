Il Canada vuole riconoscere lo Stato palestinese

Keystone-SDA

Dopo Francia e Regno Unito, anche il Canada ha annunciato di voler riconoscere lo Stato palestinese, suscitando la dura reazione di Israele e degli Stati Uniti. Per il Governo di Benjamin Netanyahu, la mossa del Canada, così come quella degli altri Paesi, è una "ricompensa per Hamas" e "danneggia gli sforzi per raggiungere un cessate il fuoco a Gaza". Anche Donald Trump ha reagito avvertendo il Canada che ora l'accordo commerciale sui dazi sarà molto più difficile da raggiungere.

