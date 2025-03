I dazi statunitensi contro Messico, Canada e Cina sono entrati in vigore

(Keystone-ATS) Sono entrati in vigore martedì i nuovi dazi commerciali decisi dall’amministrazione statunitense nei confronti di Cina, Canada e Messico. Donald Trump aveva sospeso per 30 giorni le misure e aperto delle trattative, che non hanno però portato a una soluzione. Lo ha fatto sapere lunedì sera lo stesso presidente statunitense, criticando i tre principali partner commerciali di non aver fatto abbastanza per fermare il flusso di fentanyl e migranti verso gli Stati Uniti.