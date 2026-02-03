I Clinton testimonieranno sul caso Epstein

Keystone-SDA

L'ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton e sua moglie Hillary, ex segretaria di Stato, testimonieranno davanti alla Commissione di vigilanza della Camera sul caso Epstein. Lo ha annunciato il vice capo dello staff di Bill Clinton, Angel Ureña, confermando su X che la coppia si presenterà in aula dopo che il capo della commissione James Comer aveva rifiutato la loro offerta. Non è chiaro quando si terranno le deposizioni, ma sarà la prima volta che un ex presidente degli Stati Uniti testimonierà davanti a una commissione del Congresso dai tempi di Gerald Ford nel 1983.

(Keystone-ATS) “Hanno negoziato in buona fede”, ha scritto Ureña in un post rivolto alla Commissione di vigilanza della Camera. “Voi no. Vi hanno detto sotto giuramento ciò che sanno, ma a voi non importa. Ma l’ex presidente e l’ex segretaria di Stato saranno presenti. Sperano di stabilire un precedente che valga per tutti”. In seguito, è stato annunciato che l’esame della risoluzione per denunciare i Clinton per oltraggio al Congresso sarebbe stato rinviato.

La presidente della Commissione per il regolamento della Camera, Virginia Foxx, ha dichiarato che la Commissione di vigilanza ha bisogno di più tempo “per chiarire con i Clinton a cosa stessero effettivamente acconsentendo”. “Chiarirò i termini a cui stanno acconsentendo e poi discuterò i passi successivi con i membri della mia commissione”, ha detto da parte sua Comer.