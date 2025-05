Harvard fa causa all’amministrazione Trump

Questo contenuto è stato pubblicato al Non tutte le allieve e gli allievi svizzeri raggiungono le competenze di base di comprensione scritta nella lingua di scolarizzazione: la media nazionale è dell'82%, con quote cantonali che variano tra il 69% e l'87%.

Altri sviluppi

Nel 2024 in Svizzera si è lavorato otto minuti in meno per settimana

Questo contenuto è stato pubblicato al Nel 2024 gli svizzeri hanno lavorato in media 40 ore e 4 minuti per settimana, cioè otto minuti in meno che l'anno prima. Nello spazio di cinque anni la flessione è stata di 50 minuti, emerge dai dati pubblicati oggi dall'Ufficio federale di statistica (UST).

Di più Nel 2024 in Svizzera si è lavorato otto minuti in meno per settimana