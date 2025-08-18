Grande attesa per il vertice tra Zelensky e Trump

La televisione svizzera per l’Italia

Lunedì a Washington si decide il futuro dell'Ucraina. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è atteso in serata alla Casa Bianca insieme ad alcuni leader europei. Sul tavolo: le condizioni russe per porre fine alla guerra discusse in Alaska. Rinunciare alla Crimea ed eventualmente anche al Donbass, avere la protezione militare degli alleati ma non l'adesione alla NATO.

