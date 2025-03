Gérard Depardieu a processo per violenza sessuale

Keystone-SDA

Si è aperto lunedì pomeriggio a Parigi il processo contro Gérard Depardieu. Accusato di violenza sessuale, l'attore francese 76enne ha sempre negato di aver abusato di una donna, nonostante le numerose accuse, molte delle quali già cadute in prescrizione. In totale una ventina di donne hanno accusato la star di molestie e comportamenti inappropriati, ma finora nessun caso era finito in tribunale.

