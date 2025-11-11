Francia, concessa la libertà vigilata a Nicholas Sarkozy

Al già presidente francese Nicolas Sarkozy è stata concessa la libertà vigilata: lo ha deciso la Corte d'Appello di Parigi accogliendo la sua domanda di essere rimesso in libertà dopo la detenzione cominciata il 21 ottobre in relazione alla vicenda dei fondi libici. Il tribunale ha stabilito che non vi è "alcun rischio di occultamento di prove, pressioni o collusione'' e quindi la sua ''detenzione non è giustificata". Tra le limitazioni previste dalla sorveglianza giudiziaria disposta per il già capo di Stato c'è il divieto di lasciare la Francia. La Corte ha anche vietato a Sarkozy di contattare il ministro della Giustizia, Gérald Darmanin, che gli aveva fatto visita in carcere il 29 ottobre.

