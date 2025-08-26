Foreign Press Association: “Israele dia spiegazioni su raid”

Altri sviluppi Qui Svizzera La Svizzera condanna l’attacco israeliano all’ospedale di Gaza Questo contenuto è stato pubblicato al La Svizzera condanna "con fermezza" l'attacco israeliano contro l'ospedale Nasser di Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza. Di più La Svizzera condanna l’attacco israeliano all’ospedale di Gaza

Altri sviluppi Qui Svizzera Losanna, sette arresti dopo la seconda notte di rivolte Questo contenuto è stato pubblicato al Il quartiere di Prélaz a Losanna, dove domenica mattina è morto un adolescente in fuga dalla polizia su uno scooter, ha vissuto una seconda notte di rivolte. Vari giovani, alcuni dei quali incappucciati, hanno affrontato le forze dell'ordine. Di più Losanna, sette arresti dopo la seconda notte di rivolte

Altri sviluppi Qui Svizzera Cinema svizzero in primo piano alla Mostra di Venezia Questo contenuto è stato pubblicato al In gara per il Leone d’Oro alla Mostra del cinema di Venezia, il film "Elisa" di Leonardo Di Costanzo rappresenta una delle cinque produzioni svizzere selezionate per l’82esima edizione del festival, che si apre mercoledì con una forte presenza elvetica anche nelle sezioni parallele e nei progetti XR. Di più Cinema svizzero in primo piano alla Mostra di Venezia

Altri sviluppi Qui Svizzera Più pazienti, ma poca efficienza negli ospedali svizzeri nel 2024 Questo contenuto è stato pubblicato al Nel 2024 gli ospedali svizzeri hanno registrato un aumento del numero di pazienti curati, ma la produttività è rimasta al palo. Lo afferma uno studio della società di consulenza PricewaterhouseCoopers (PwC), che propone anche alcune ricette. Di più Più pazienti, ma poca efficienza negli ospedali svizzeri nel 2024

Altri sviluppi Qui Svizzera Morto a 99 anni a Basilea Shlomo Graber, sopravvissuto alla Shoah Questo contenuto è stato pubblicato al È morto domenica a Basilea all'età di 99 anni l'artista Shlomo Graber, sopravvissuto alla Shoah. Era uno degli ultimi testimoni dell'Olocausto e dei crimini del nazifascismo ancora residente in Svizzera. Il decesso è stato confermato lunedì mattina dalla Comunità ebraica renana, su richiesta dell'agenzia Keystone-ATS. Di più Morto a 99 anni a Basilea Shlomo Graber, sopravvissuto alla Shoah

Altri sviluppi Qui Svizzera La Posta dice “stop” alle spedizioni di merci negli USA Questo contenuto è stato pubblicato al A partire da domani, la Posta non accetterà temporaneamente più invii di merci destinati agli Stati Uniti. A motivare questa decisione è l'entrata in vigore delle nuove prescrizioni doganali del governo americano, che riguardano le aziende postali di tutto il mondo. Di più La Posta dice “stop” alle spedizioni di merci negli USA

Altri sviluppi Qui Svizzera Israele manda gli influencer a smentire la carestia Questo contenuto è stato pubblicato al Stanno facendo molto discutere i video pubblicati da diversi influencer israeliani e statunitensi portati dal Governo israeliano al confine con Gaza. Video in cui si vuole smentire la mancanza di cibo nella striscia colpevolizzando Hamas e le Nazioni Unite. Di più Israele manda gli influencer a smentire la carestia

Altri sviluppi Qui Svizzera Due persone su tre in Svizzera fanno volontariato Questo contenuto è stato pubblicato al Due terzi della popolazione svizzera si dedica a varie forme di volontariato. Secondo uno studio, gli uomini sono più spesso coinvolti in associazioni o ricoprono posizioni ufficiali, mentre le donne rappresentano la maggioranza di coloro che svolgono attività di assistenza. Di più Due persone su tre in Svizzera fanno volontariato

Altri sviluppi Qui Svizzera Ministri svizzeri sui social: poca politica, molta prudenza Questo contenuto è stato pubblicato al Una ristretta base di follower e post neutri, oltre che poco frequenti. Queste, in estrema sintesi, le conclusioni di uno studio pubblicato da ricercatori dell'Università di Losanna (UNIL) sull'utilizzo dei social media da parte dei consiglieri di Stato. Di più Ministri svizzeri sui social: poca politica, molta prudenza