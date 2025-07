Felix Baumgartner muore durante un volo in parapendio

Felix Baumgartner, 56 anni, sportivo austriaco dell'estremo, è morto giovedì nelle Marche in un incidente a Porto Sant'Elpidio (Fermo) mentre era in volo con un parapendio a motore. Baumgartner ha perso il controllo del mezzo, forse a causa di un malore, precipitando sul bordo di una piscina di una struttura ricettiva. Saranno il medico legale e l'agenzia nazionale per la sicurezza del volo a fare chiarezza sulle cause.

(Keystone-ATS) Il suo salto dal “bordo dello spazio” era stato acclamato in tutto il mondo. Con quell’impresa – il 14 ottobre 2012 -, aveva stabilito tre record: quello dell’altezza massima raggiunta da un pallone aerostatico con equipaggio, l’altezza maggiore di un lancio da pallone aerostatico e la velocità massima raggiunta da un uomo in caduta libera.