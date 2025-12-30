Eurostar, riprendono servizi con la riapertura parziale del tunnel

Keystone-SDA

Eurostar ha annunciato la ripresa dei servizi ferroviari dal Regno Unito all'Europa continentale con la "parziale riapertura" del tunnel della Manica in seguito al blocco dei treni causato da un problema alla rete elettrica.

1 minuto

(Keystone-ATS) Ma resta comunque valido l’avviso ai passeggeri di posticipare il loro viaggio se programmato per oggi dato in precedenza.

In precedenza Eurostar, la società di treni ad alta velocità, aveva annunciato la sospensione di tutti i treni da e per Londra a causa di un’interruzione di corrente.

“Martedì mattina si è verificato un incidente legato a un’interruzione di corrente ai treni nel tunnel, che ha richiesto un intervento tecnico sui cavi, attualmente in corso”, aveva dichiarato una portavoce.