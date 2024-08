Emergenza incendi in Grecia

Di più Fermato in dogana con 10 milioni di dollari in assegni

Questo contenuto è stato pubblicato al La Guardia di finanza ha fermato al confine ticinese di Ponte Chiasso un uomo che aveva in suo possesso dei Traveller's Cheques non dichiarati per un valore di 10 milioni di dollari.

Meno gatti per salvaguardare il clima

Questo contenuto è stato pubblicato al Limitare la popolazione di gatti in Svizzera, per il bene dell'ambiente? Ci sta pensando l'Associazione svizzera per la protezione del clima, stando a quanto riferito dal domenicale NZZ am Sonntag.

