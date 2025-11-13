Email Epstein, ‘Trump ore a casa mia con una ragazza’

Keystone-SDA

Donald Trump trascorse "ore" a casa di Jeffrey Epstein con una donna descritta come una vittima del suo traffico sessuale e "sapeva delle ragazze" del defunto finanziere pedofilo. Lo scrisse lo stesso Epstein in una nuova tranche di email pubblicate dai Democratici della commissione di vigilanza della Camera e rivelate da Cnn e New York Times.

(Keystone-ATS) Epstein menzionò più volte Trump in corrispondenze private degli ultimi quindici anni con l’allora sua fidanzata e complice Ghislaine Maxwell e con un autore vicino all’ex presidente, secondo quanto emerge dalla nuova tranche di email pubblicate dai Democratici della commissione di vigilanza della Camera.

Le email, indirizzate a Maxwell – condannata per traffico sessuale di minori dopo la morte di Epstein – e all’autore Michael Wolff, includono conversazioni in cui Epstein afferma che Trump trascorse molto tempo con una donna che i Democratici della commissione descrivono come una vittima del traffico sessuale di Epstein.

Le email contengono anche un messaggio in cui Epstein sostiene che Trump “sapeva delle ragazze”, un’apparente allusione al giro di minorenni che Epstein avrebbe adescato a Mar-a-Lago. Un’affermazione che contraddice la dichiarazione di Trump secondo cui avrebbe cacciato il finanziere dal suo club in Florida per avergli ‘rubato’ alcune dipendenti tra cui Virginia Giuffre, secondo le nuove comunicazioni rese pubbliche.

Le email sono state diffuse mercoledì dai Democratici della Commissione di Vigilanza della Camera, che le hanno ottenute dopo aver emesso un mandato nei confronti degli eredi di Epstein all’inizio di quest’anno.