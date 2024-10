Elon Musk lancia una lotteria per finanziare Donald Trump

Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved

Elon Musk ha lanciato la sua ultima idea per sostenere Donald Trump: si tratta di una lotteria che - fino alle elezioni statunitensi in programma il 5 novembre - donerà 1 milione di dollari al giorno ai potenziali elettori. Una trovata controversa e - stando alla stampa statunitense - al limite del legale. Musk offre infatti la somma di un milione di dollari al giorno a una delle persone che firmano la sua petizione, che chiede di tutelare la libertà di parola e di sostenere il diritto di possedere armi, ma che in realtà è un modo di convogliare voti verso Donald Trump. Il New York Times ha spiegato che ci sarebbe anche un conflitto d'interessi: in caso di vittoria del tycoon, il patron di Tesla potrebbe assumere posizioni di comando nell’amministrazione federale, comprese le agenzie che supervisionano le sue compagnia private. Tra queste, appunto, Tesla e SpaceX.